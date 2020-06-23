Звезду английской Премьер-лиги обвинили в сексуальных домогательствах: подробности скандала

Гвинейского полузащитника английского “Ливерпуля” Наби Кейта обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом заявила блогер Понтсо Дламини на своей странице в Twitter.

“18 января 2020 года меня домогался игрок “Ливерпуля” Наби Кейта. Я сообщила об этом в полицию Манчестера и Ливерпуля. Я предоставила им все доказательства, записи звонков, на которых его люди просили встретиться, чтобы извиниться передо мной. Но чертова полиция подвела меня”, – написала Дламини.

По словам девушки, футболист предлагал ей тысячу фунтов за ночь с ним, но она отказалась.

Кейта перешел в “Ливерпуль” летом 2018 года из “РБ Лейпциг” за 60 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории клуба. Зарплата игрока составляет семь миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что нападающий “Челси” обвиняется в изнасиловании.