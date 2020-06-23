Подключились мошенники: фото и все детали про девушку, потерявшую семью при взрыве в Киеве

Анастасия Недашковская во время взрыва дома на Позняках в Киеве потеряла семью, а мошенники пытаются нажиться на ее горе.

Об этом сообщает ТСН.

Семья жила в доме, где произошла трагедия, на шестом этаже. Взрыв произошел на седьмом, потому их квартира оказалась разрушенной. В результате этого погибли родители Насти и брат.

Сейчас девушка живет у подруги, а о взрыве говорить не готова. О ситуации написали в группе в соцсети ее друзья и близкие, которые ей помогают.

“Взрыв произошел на седьмом этаже, когда случился взрыв, вся ее семья была в квартире: сама Настя находилась в ванной, мама была на кухне, папа и брат в разных комнатах. Насте на голову начал крошиться потолок, затем он начал падать, она услышала крик мамы, но она не смогла пройти к ней, сразу побежала на лестницу, жители говорят, что они четко видели, как газ шел прямым потоком, образовались завалы. Она успела выбежать из ванной, но осталась без одежды и личных вещей, телефон так же остался там. У нее много царапин, рана на груди, и раны на ногах, особо серьезных травм и переломов, слава Богу, нет”, – делятся близкие пострадавшей.

О самой Насте рассказывают, что она хорошо училась в школе, закончила гимназию с углубленным изучением английского языка и поступила прошлой осенью на первый курс Национального института пищевых технологий. Отец работал машинистом на “Укрзализныци”, брат был поваром в элитном столичном заведении, имели кошку и попугая. Птицу сотрудники ГСЧС смогли спасти.

Девушке сейчас приходится начинать жизнь с нуля. Ей помогают родственники, крестные, друзья, родители бывших одноклассников, которые взялись за создание фонда помощи Насте.

В сети девушка опубликовала фото своих родных со словами прощания.

Как пишет на своей Facebook-странице пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, после трагедии в сети объявились мошенники, которые хотят заработать деньги на горе 18-летней Насти.

“К сожалению, в наше время встречаются случаи, когда на человеческом горе наживаются другие… Наши психологи работают на месте взрыва в жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, постоянно оказывают психологическую помощь пострадавшим, в частности и девочке Анастасии, которая потеряла в этой трагедии свою семью… Так вот, в социальных сетях, время от времени, начали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насте!”, – отметила она.

Спикер ГСЧС добавила фото очередного поста о “помощи” и сообщила, что Настя не знает личность, которая якобы собирает для нее средства.

“Анастасия не знает ту, кто собирает для нее деньги… Надеюсь, ведь хочется верить в лучшее, что это действительно “сбор для Насти”, – добавила Водолага.

Она также предупредила тех, кто “решит использовать трагедию Анастасии для собственной наживы”, что у спасателей есть номера карточек всех настоящих благотворителей.

Как сообщал “источник”, появились печальные детали о судьбе жителей дома в Киеве, который был частично разрушен из-за взрыва 21 июня.