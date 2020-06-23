Как корабельная сосна: лидеры “Слуги народа” оконфузились при обсуждении своей соратницы, фото и видео

В Николаеве перед началом пресс-конференции руководство партии “Слуга народа” в вульгарной форме решили обсудить представительниц прекрасного пола из числа соратниц по партии.

Соответствующее видео опубликовано на канале издания “НикВести”.

Так, глава партии “Слуга народа”, народный депутат Украины Александр Корниенко и руководитель фракции монобольшинства в Верховной Раде Украины, руководитель Николаевской областной организации Давид Арахамия сначала решили обсудить то, как они нарушили карантинные ограничения во время общения в партийном офисе и подчеркнуть, что они “не попали на фото к журналистам” и что “Андрея Ермака не оштрафовали, когда он был в аналогичной ситуации с Зеленским”.

Затем, они решили обсудить народного депутата Украины Ирину Алахвердиеву, высказав в ее адрес несколько комплиментов. Далее, скорее всего, руководство партии принялось обсуждать кандидата в мэры Николаева от партии “Слуга народа”. Александр Корниенко положительно оценил кандидата в мэры и сказал Давиду Арахамии, что когда он ее поведет к Зеленскому, тот “выкурит весь свой айкос и скажет: “Баба да! Баба да!”.

Приводим дословный диалог руководства партии “Слуга народа”:

Стоит отметить, что, возможно, Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали николаевскую бизнесвумен Татьяну Домбровскую, которая также присутствовала в зале. По имеющейся информации, именно Татьяну Домбровскую Давид Арахамия лоббирует в качестве кандидата в мэры Николаева.

Напомним, ранее в интервью “источнику” о том, как “Слуга народа” готовится в местным выборам, рассказал глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.