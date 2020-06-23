В больнице Беловодска состоялось открытие отремонтированного терапевтического отделения. ФОТО

Сегодня, 23 июня, в КНП «Беловодская многопрофильная больница» открыли обновленное терапевтическое отделение.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.

Торжественное открытие состоялось при участии поселкового головы Эдуарда Олейникова, председателя районной госадминистрации Екатерины Колесниковой, генерального директора КНП «Беловодская многопрофильная больница» Романа Чередниченко, заместителя директора Департамента здравоохранения ОГА Юрия Стогниева и народного депутата Украины Сергея Шахова.



«Ремонтные работы в отделении не проводились ни разу с момента ввода в эксплуатацию здания больницы. И, наконец, благодаря средствам, которые были выделены из местного бюджета в рамках Программы обеспечения населения Беловодской объединенной территориальной громады специализированной медицинской помощью на 2019-2020 годы, был проведен капитальный ремонт отделения на сумму почти 4 млн грн », – отметил генеральный директор КНП «Беловодская многопрофильная больница» Роман Чередниченко.



Сейчас в отделении созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и работы сотрудников терапии. В обеспечении качественной функциональной медицинской мебелью помог народный депутат Украины Сергей Шахов.

«При содействии нардепа больница получила гуманитарную помощь из Европы в виде 39 функциональных механических коек, 36 функциональных автоматических коек, 155 матрасов, 30 прикроватных столиков и др. Эта мебель помогла обустроить не только обновленное терапевтическое отделение, но и другие подразделения больницы. Как видим, именно совместная работа всех ветвей власти способствует качественному и полезному результату », – подчеркнул поселковый голова Эдуард Олейников.



Терапевтическое отделение Беловодской многопрофильной больницы – одно из старейших стационарных отделений. Оно рассчитано на 50 коек, в том числе 10 неврологических, 5 эндокринологических и 5 кардиологических. Здесь оказывается медицинская помощь больным с целым рядом заболеваний и патологических состояний. Это больные кардиологического, пульмонологического, гастроэнтерологического, нефрологического, гематологического профиля, кроме того на профильных койках оказывается помощь пациентам с заболеваниями нервной системы и эндокринологическим больным. Также в составе отделения имеется палата интенсивной терапии, оснащенная современным оборудованием (кардиомонитор, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, кислородный концентратор).



Коллектив терапевтического отделения, которая возглавляет заведующая Лариса Беляева, состоит из 24 высококвалифицированных и опытных сотрудников. В штате работают 2 врача-терапевта, кардиолог, эндокринолог и невропатолог. Отделение полностью укомплектовано штатом средних и младших медицинских сестер.