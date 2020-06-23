Показали ремонт государственной дороги в Новопскове. ФОТО

В пгт Новопсков Луганской области продолжается ремонт дороги по улице Магистральная.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.

Как указывается, работы выполняет “Старобельский райавтодор”.

Напомним, что с 11 июня Служба автомобильных дорог начала ремонтировать государственную дорогу Т13-07, которая проходит по улице Магистральная в пгт Новопсков.

Трасса Т 1307 проходит по территории Сватовского , Белокуракинского , Новопсковского , Марковского и Меловского районов через Сватово – Белокуракино – Новопсков – Марковку – Меловое . Общая длина – 164,3 км.