Показали ремонт государственной дороги в Новопскове. ФОТО

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В пгт Новопсков Луганской области продолжается ремонт дороги по улице Магистральная.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.

Как указывается, работы выполняет “Старобельский райавтодор”.

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На изображении может находиться: на улице и природа

Напомним, что с 11 июня Служба автомобильных дорог начала ремонтировать государственную дорогу Т13-07, которая проходит по улице Магистральная в пгт Новопсков.

Трасса Т 1307 проходит по территории Сватовского , Белокуракинского , Новопсковского , Марковского и Меловского районов через Сватово  – Белокуракино  – Новопсков  – Марковку  – Меловое . Общая длина – 164,3 км.