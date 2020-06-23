У побережья Одессы произошло новое ЧП на танкере Delfi: фото и детали экокатастрофы

В Одессе подтвердили новую утечку нефтепродуктов с танкера “Делфи”.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Одесской области в Facebook.

Эксперты взяли пробы воды около городского пляжа Дельфин. Согласно с результатами исследований, установлено превышение нормируемых значений по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза.

С целью недопущения загрязнения акватории Черного моря планируется осуществление мер реагирования.

Ранее писали, что у танкера “Делфи” были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти. Он затонул еще 22 ноября 2019 года.

Как сообщал “источник”, летом 2019 года в оккупированном Крыму на камеру был зафиксирован поток фекалий прямо на публичном пляже.