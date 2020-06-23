В Кременском районе расчистят реку Красная

23 июня председатель Кременской районной государственной администрации Олег Клименчуков провел совещание с участием председателя районного совета Владимира Прокопенко, городского головы Юрия Прокопенко, специалистов райгосадминистрации, где обсуждался вопрос проведения мероприятий по расчистке и восстановлению гидрологического режима реки Красной в Кременском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА



Благодаря финансовому ресурсу из областного бюджета, предусмотренного Региональной программой развития водного хозяйства Луганской области на период до 2021 года, появилась возможность улучшить общее состояние водной артерии области.



По итогам проведения совещания решено провести работу по согласованию с Луганской областной государственной администрацией внесении изменений в Региональную программу развития водного хозяйства Луганской области по финансированию данных мероприятий по расчистке г. Красная в Кременском районе. Кременскому городскому совету поручено подготовить соответствующий бюджетный запрос.