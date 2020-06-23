В Северодонецке усилят контроль за соблюдением карантина, – горсовет

Обязанность находиться в общественных местах в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию (расстояние от других людей не менее 1,5 метра) с сегодняшнего дня будет контролировать полиция, за нарушение этих требований предусмотрен штраф в 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Кроме того, мониторинговые группы, состоящие из работников Госпродпотребслужбы в Луганской области, Северодонецкого отдела полиции ГУ НП в Луганской области, отдела торговли и по защите прав потребителей Северодонецкого городского совета с сегодняшнего дня осуществляют проверки соблюдения карантинных мероприятий на городских рынках, в магазинах, заведениях питания и тому подобное. Проверяться будет также городской общественный транспорт.

“К сожалению, ситуация по заболеваемости COVID-19 в последние дни ухудшилась как в Украине в целом, так и в Луганской области. Без малого, за 3 месяца с начала карантина, до 5 июня в области заболели коронавирусом 51, а в последние полмесяца заболело еще 20 человек. Главная причина такого роста – отказ многих граждан от таких простых средств защиты, таких как защитные маски и социальная дистанция. Кроме того, руководители учреждений, в которых происходит скопление людей, перестали соблюдать обязательные требования, предусмотренных в приказах Министерства здравоохранения”, – сказано в сообщении.