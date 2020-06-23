Когда приходят зимние холода, первое, о чем думаешь: где бы согреется? К счастью сегодня существует просто огромное количество отопительных приборов, среди которых и трубчатые радиаторы. Эти источники тепла в основном состоят из стальных или медных труб. Они чем-то напоминают старые чугунные батареи, однако отличаются от них более изысканным и аккуратным внешним видом.

В основе трубчатых радиаторов лежат два коллектора, которые соединяются трубками. Благодаря специальной лазерной сварке, швы практически незаметны. При этом такие устройства отличаются высокой прочностью, а также разнообразием форм, размеров, цветов и цен.

Трубчатые радиаторы отопления: основные моменты

Как уже упоминалось выше, радиаторы разнятся между собой внешним видом. Они могут напоминать скамейки, лестницы, колонны, и даже перила. Бывают случаи, когда устройство настолько сливается с интерьером, что никто кроме хозяина не может определить, в каком месте оно установлено. Вот основные характеристики радиаторов:

высота устройства начинается с 20 см, и может достигать 3 метров;

трубы могут располагаться как горизонтально, так и вертикально;

внешний вид радиаторов может быть плоским, угловым, радиусным или дизайнерским;

отверстия могут находиться снизу, сбоку или иметь универсальное расположение;

Преимущества трубчатых устройств:

отличные эксплуатационные качества. Трубчатый радиатор равномерно нагревается, имеет легкий вес и не боится повреждений;

безопасная конструкция. Гладкая поверхность, на которой нет опасных зон (острых углов, выступов и тд.);

широкий выбор. Каждый сможет подобрать модель, которая будет максимально соответствовать его желаниям

Как выбрать подходящее устройство?

Если вы решили приобрести радиатор трубчатый, тогда первым делом нужно определить площадь обогрева. Выбирайте только те устройства, которые обладают необходимой мощностью. Затем нужно обратить внимание на материал. Хороший радиатор изготавливается из стали и имеет антикоррозийное покрытие. Полезный совет: лучше выбирать товар отечественного производителя, поскольку он будет более приспособленным к нашим реалиям.

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