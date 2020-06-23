Новые технологии в стоматологии

Для каждого человека важно, чтобы зубы были здоровыми и красивыми. Стоматология Дарницы Люмидент на Дарнице предлагает профессиональные услуги по адекватным ценам. Здесь используют новые технологии, эффективные и результативные.

Благодаря новым стоматологическим технологиям, становится возможным сделать зубы более сильными и красивыми.

Популярные стоматологические новые технологии – плазмолифтинг

Одной из популярных стоматологических технологий является плазмолифтинг. Речь идет об инъекционной методике лечения, а также профилактики болезней полости рта. В первую очередь подобная процедура проводится для укрепления костной ткани и нормализации обмена веществ. Кроме того, значительно повышается уровень местного иммунитета, становится возможным избавиться от кровоточивости десен и уменьшить подвижность зубов. Устраняется любой воспалительный процесс, а также неприятный запах изо рта.

Методика плазмолифтинга востребована в случае хирургических вмешательств. Это касается удаления зубов либо установки зубных имплантов. Перед назначением подобной процедуры, специалист проводит тщательное обследование ротовой полости и определяет, в каких именно участках необходимо применит подобную методику.

Эффективаня современная технология – биоревитализация эмали

Биоревитализация эмали – еще одна новая технология в стоматологии. Речь идет о процедуре, при которой покрывается поверхность зубов очень тонкой, практически невидимой пленкой. Она способна восстанавливать и обеспечить защиту, укреплять эмаль, не давая налету возможности прикрепиться к зубам. С помощью подобной процедуры удается стимулировать реминерализацию. Становится возможным запечатать ткани зуба в здоровом состоянии, при этом без нарушения обмена слюны и микроэлементов. Эмаль в результате получает броню.

Эта процедура – отличный выбор для пациентов с чувствительными зубами. Становится возможным избавиться от ежедневной боли и неприятных ощущений.

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Автор статьи – Дудко Татьяна Витальевна.