Пиротехники очистят семь сельскохозяйственных полей в Попаснянском районе от взрывоопасных предметов

22 июня возобновились практические меры по очистке территорий Луганской области от взрывоопасных предметов при поддержке Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию. Работы продолжены в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и ДСБ / ДГР «Подготовка и привлечение к выполнению работ по гуманитарному разминированию пиротехнических подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям».

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

В реализации совместного проекта задействованы специалисты шести пиротехнических подразделений из разных областей Украины, включая пиротехнический расчет ГУ ГСЧС Луганщины, а также – один медицинский расчет учебного центра Оперативно-спасательного центра гражданской защиты ГСЧС Украины.

Непосредственно работы начались 22 июня, а предварительно 17-19 июня совместно с представителями ДСБ / ДГР состоялся дополнительный тренинг о порядке выполнения заданий.

«В прошлом году разминирование осуществляли 4 пиротехнических расчета, в нынешнем – уже 6, – комментирует ведущий специалист сектора гуманитарного разминирования управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Денис Гламазденко. – Перед нашими коллегами стоит задача освободить от взрывоопасных предметов семь полей сельскохозяйственного назначения в Попаснянском районе общей площадью 163,4 га ».

Работы начали вблизи пгт Тошковка – на поле в 24,2 га, где они уже частично проводились в прошлом году. Всего, по информации специалистов-пиротехников, за 2019 было разминировано более 1 га территорий: обнаружено, изъято, транспортировано и уничтожено 74 взрывоопасных предмета, среди которых артиллерийские снаряды, гранатометные выстрелы, минометные мины и ручные гранаты.