​Украина находится в “красной зоне” по распространению коронавируса: полный список стран

Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

“Красная зона” для нашей страны означает несоответствие критериям заболеваемости COVID-19 для активного восстановления международного авиационного сообщения.

В то же время Европейский Союз для восстановления авиасообщения с третьими странами может принять необходимую норму в 40 активных случаев коронавируса на 100 000 населения.

Но показатель заболеваемости в Украине сейчас составляет уже более 40 случаев на 100 000 населения.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.

Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями COVID-19, выросло почти вдвое.