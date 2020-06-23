Богатые рубят, бедные страдают: сети ужаснули видео потопа на украинском курорте

Из-за сильных ливней на Прикарпатье произошел оползень, в результате чего затопило курорт “Буковель” в Ивано-Франковской области.

Видео ужасного наводнения, накрывшего Ивано-Франковскую область, публикуют в сети очевидцы бедствия.

Вследствие оползня на дороге между Яремче и Микуличиным потоки воды хлынули, сметая все на своем пути. В сети отмечают, что стихийного бедствия могло бы не быть, если бы не масштабные вырубки леса в Карпатах.

“Результат неконтролируемых преступных вырубок лесов”, “Одна смерека задерживает 5 тонн воды !!! За каждое такое срезанное дерево получаем вот это !!!”, “Богатые рубят, бедные страдают. Реалии Карпат. К сожалению ..“, – пишут украинцы в сети.

Напомним, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях сильные дожди привели к подтоплению и разрушению объектов инфраструктуры.