Легендарный Тайсон продемонстрировал потрясающую форму перед возвращением в ринг: опубликовано видео

53-летний американский боксер Майк Тайсон вновь продемонстрировал прекрасную физическую форму перед возвращением в ринг.

Видео тренировки легенда бокса опубликовал на своей странице в Instagram.

“Тренировки становятся умнее с каждым днем”, – написал Тайсон.

Боксер выполнил серию ударов и уклонений на высокой скорости. Ранее Тайсон заявил, что он собирается провести несколько поединков в благотворительных целях. Первым соперником “Железного Майка” станет американец Шэннон Бриггс, но дата поединка пока не назначена.

Напомним, что Тайсону принадлежит рекорд как самому молодому чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе. Первый пояс он завоевал в возрасте 20 лет. Всего в профессионалах Тайсон провел 58 боев. На его счету 50 побед и 6 поражений, еще два поединка с его участием признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Тайсон стал инициатором побоища во время рестлерского шоу.