Когда и как будут возвращать деньги участникам пробного ВНО: названы сроки и механизм

С 1 июля по 1 декабря правительство планирует вернуть выплаты участникам пробного ВНО.

Об этом сообщает издание “Украинская правда”.

Средства перечислят через отделения “ПриватБанка”.

“С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через “ПриватБанк”, который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и находится ближе всех к месту жительства участников пробного ВНО”, – рассказал заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

Он отметил, что главным распорядителем средств является Министерство образования и науки Украины, которое должно заключить соответствующий договор с “ПриватБанком”. Деньги вернут по такой схеме:

Украинский центр оценивания качества образования Украины до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация об уникальном номере участника пробного ВНО. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе есть и другая информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату).

МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу “ПриватБанку”.

МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу “ПриватБанку”. Если участник пробного ВНО является клиентом “ПриватБанка”, банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

Если у участника пробного ВНО нет счета в “ПриватБанке”, то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность. (Обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года).

Отметим, что для участия в пробном ВНО в 2020 году зарегистрировались около 219 000 человек.

Всего из госбюджета планируется вернуть участникам пробного ВНО 52 млн 450 тыс гривен.

Напомним, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заявила, что к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине все готово, и оно состоится в безопасных условиях.

Как сообщал “источник”, Кабинет министров намерен корректировать условия проведения ВНО в тех регионах, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет опасной для участников.