Археологи раскопали древнеегипетский “завод”: фото уникальной находки

В Египте на знаменитой аллее сфинксов в Луксоре ученые обнаружили остатки мощной стены и несколько печей, которые использовались в римский период. Находку обнаружили специалисты Археологической миссии Министерства по делам древностей Египта при проведении земляных работ.

Об открытии сообщили на официальном сайте министерства.

Как сообщается, раскопки на аллее сфинксов начались еще в 2017 году. Последние полгода работы были приостановлены, в том числе из-за пандемии коронавируса. В мае работы были возобновлены.

В результате под аллеей сфинксов был обнаружен своего рода завод. Здесь располагались мастерские по производству кирпича из глины. Его обжигали в круглый печах, остатки которых были обнаружены археологами.

В других печах, как считают ученые, могли изготавливать керамические сосуды и изделия из фаянса. Печи датированы поздним римским периодом.

Кроме того, была обнаружена большая стена, которая, вероятно, когда-то защищала восточную часть города от наводнений. Луксор стоит на берегу Нила. Длина обнаруженного участка составляет около 30 метров, высота 2,5 метра, а в ширину – три метра.

Эта стена была расположена к западу от церемониальной дороги, которая вела в храм Хонсу, построенному фараоном Рамзесом III. В период эллинизма при правлении Птолемея III Эвергета были возведены большие ворота и стена этого храма.

Ученые отмечают, что обнаруженная стена была построена примерно в таком же стиле, а основным строительным материалом для нее послужил глиняный кирпич, хотя использовались и блоки из песчаника. Вероятно, этот кирпич изготавливали тут же.

Предварительный анализ показал, что найденная стена могла быть частью куда более монументального сооружения. Барьера длиной в 30 метров явно не хватило бы для полной защиты от наводнения в периоды подъема воды в Ниле. Тем более что длина самой церемониальной дороги составляет три километра. Не исключено, что и защитная стена была примерно такой же длины.

Напомним, археологи из Еврейского университета в Иерусалиме во время раскопок на месте древнего Ханаанского храма в городе Лахиш обнаружили бронзовый скипетр, покрытый сверху слоем серебра. Ученые считают, что это первый известный науке фрагмент одной из тех “божественных статуй” в натуральную величину, о которых упоминается в Библии и других древних текстах.