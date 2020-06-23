В Одессе чиновников подозревают в масштабной “схеме” с бесплатными учебниками: фото обысков

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с сотрудниками СБУ провели 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц в рамках расследования уголовного производства по факту закупки чиновниками Одесского горсовета онлайн-учебников, которые были в свободном доступе.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы ГБР.

По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лица Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По результатам тендера был заключен договор с частным предприятием и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн 900 грн. Частное предприятие, которое было признано победителем тендера, предоставило доступ к ресурсу с учебниками, которые были в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

В 2019 году чиновники повторно внесли заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации данной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории Одессы на 2019-2021 годы по вопросам финансирования указанных мероприятий.

На стадии досудебного расследования установлено, что фигуранты дела привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, и обеспечивали завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перевода на счета подконтрольных предприятий, а в дальнейшем обналичивались и распределялись между всеми участниками схемы.

Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила схему по хищению средств в “Укрзализныце”, где организовали закупку некачественных запчастей для нужд структуры более чем 100 миллионов гривен. В 5 региональных подразделениях АО “Укрзализныци” и коммерческих структурах проводятся санкционированные обыски.