Где дешево отдохнуть на Азовском море в 2020 году: главные направления и цены

На большинстве курортов Азовского моря цены в 2020 году не изменились по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает “источник”.

Рост цен, хотя и небольшой, наблюдается по объектам премиум-класса, тогда как по объектам среднего класса ценовой динамики почти нет.

Кирилловка

На этом курорте в Запорожской области довольно развитая развлекательная инфраструктура и сравнительно высокие по Азовским меркам цены на отдых

Курорт ориентирован на пляжный и тихий семейный отдых с детьми. Пляжи песчаные, проход к морю бесплатный.

Инфраструктура курорта представлена аквапарком, дельфинарием, аквариумом, конным театром. В поселке хорошо развита торговля и общепит, есть банкоматы ПриватБанка и отделение “Новой почты”.

Цены на отдых на этом курорте таковы: при размещении с удобствами на территории – 80-250 гривен с человека в сутки, при размещении с удобствами на этаже (в блоке) – 150-400 гривен с человека в сутки, с удобствами в номере – 250-600 гривен с человека в сутки.

Бердянск

Это популярный среди туристов город, курорт и крупный порт на Азовском море в Запорожской области

Отличается развитой развлекательной и ресторанной инфраструктурой.

Все пляжи ― песчаные. В ряде случае оборудованы теневыми навесами, кабинками для переодевания, пунктами проката инвентаря ― шезлонгов и зонтов. Проход к морю ― бесплатный.

Недостатки Бердянска ― близость к торговому порту, которая сказывается на качестве воды в заливе и экологической обстановке.

Из развлечений городе есть аквапарк, дельфинарий и зоопарк, а также несколько школ виндсерфинга.

Также в городе есть набережная с луна-парком, сценой, фотозоной и беседкой “Бердянск”.

Цены на отдых на этом курорте таковы: при размещении с удобствами на территории – 100-250 гривен с человека в сутки, при размещении с удобствами на этаже (в блоке) – 200-450 гривен с человека в сутки, с удобствами в номере – 400-800 гривен с человека в сутки.

Арабатская стрелка

Это песчаная намывная коса длиной более 100 километров в Херсонской области, омываемая Утлюкским лиманом, Азовским морем и заливом Сиваш.

На косе располагается три курортных поселка: Геническая Горка, Счастливцево, Стрелковое. Вся Арабатская Стрелка ориентирована на пляжный и семейный отдых.

Все пляжи песчаные с примесью мелкой ракушки. Участки возле баз отдыха и отелей оборудованы навесами и пляжным инвентарем. Морское дно пологое и песчаное, подходит для взрослых и детей.

Инфраструктура представлена на среднем уровне. Самым развитым селом является Геническая Горка, где сосредоточена основная развлекательная инфраструктура ― аквапарк и дельфинарий. Также здесь функционируют школы виндсерфинга, есть луна-парк, кафе и магазины.

Цены на отдых на этом курорте таковы: при размещении с удобствами на территории – 100-250 гривен с человека в сутки, при размещении с удобствами на этаже (в блоке) – 250-350 гривен с человека в сутки, с удобствами в номере – 300-600 гривен с человека в сутки.

Геническ

Это популярный пляжный город-курорт в Херсонской области, расположен на побережье Утлюкского лимана, переходящего в Азовское море. Помимо Утлюкского лимана Геническ граничит с заливом Сиваш.

Недостаток Геническа ― действующий морской торговый порт.

Пляжи на курорте песчаные и бесплатные для посещения. Море сравнительно мелкое и подходит для отдыха с детьми.

Инфраструктура в городе развита средне: есть супермаркет “АТБ”, магазины, аптеки, банкоматы, два рынка и железнодорожная станция.

Развлечения ― парк имени Шевченко, “Аллея Сказок”.

Цены на отдых на этом курорте таковы: при размещении с удобствами на территории – 100-250 гривен с человека в сутки, при размещении с удобствами на этаже (в блоке) – 200-350 гривен с человека в сутки, с удобствами в номере – 300-600 гривен с человека в сутки.

Приморск

Это небольшой курортный город в Запорожской области на Обиточной косе, разделенный на городскую и курортную часть, которая удалена от города на 4 километра.

На территории функционируют базы отдыха и пансионаты с централизованным питанием. Приморск подходит для отдыха семьей с детьми и оздоровления.

Все пляжи песчаные и свободны для посещения. На некоторых участках оборудованы теневые навесы, раздевалки.

Приморск почти лишен развлекательных объектов и пригоден только для семейного пляжного отдыха. Основные развлечения находятся на базах отдыха.

В городской части есть магазины, супермаркет “АТБ”, два рынка, отделение “Новой почты”, аптеки, банкоматы, центральный парк и автостанция.

Цены на отдых на этом курорте таковы: при размещении с удобствами на территории – 100-250 гривен с человека в сутки, при размещении с удобствами на этаже (в блоке) – 250-400 гривен с человека в сутки, с удобствами в номере – 250-600 гривен с человека в сутки.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось яркое видео “дикого” пляжа недалеко от курорта Кирилловка.