Рай в оккупации: сети повеселило фото “курорта” у боевиков ДНР

В сети показали место для отдыха на временно оккупированном боевиками Донбассе.

Снимок опубликовал житель Харцызска Василий Григорьев в соцсети.

На фото изображен водоем в карьере. Пользователи в шутку сравнили его с райским местом. Некоторые также отметили ,что там снимали сериал “Спасатели Малибу”.

Как сообщал “источник”, летом 2019 года в сети публиковали фото с единственного курорта оккупированной части Донбасса – поселка Седово Донецкой области.

Напомним, что украинцы летом 2020 года могут отдохнуть экономно на курорта Черного моря в Украине. Там вас ждут песчаные, галечные и ракушечно-песчаные пляжи, теплое море и водные развлечения.

А приморские города и селения на азовском побережье постепенно избавляются от имиджа “курортов для бедных”