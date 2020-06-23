Легенда футбола устроил скандальный танец с женщиной: опубликовано видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона снял с себя трусы во время танца с женщиной.

Диего отдыхал в компании друзей и принялся танцевать. Внезапно аргентинец неожиданно оголил пятую точку, приведя в удивление присутствующих.

59-летний Марадона неоднократно попадал в скандальные ситуации. В бытность футболистом он становился чемпионом мира в составе сборной Аргентины и чемпионом Италии с “Наполи”. Но в какой-то момент Марадона пристрастился к наркотикам. У аргентинца много раз случались конфликты с журналистами. Как-то он стрелял по представителям СМИ, разбил автомобиль с журналистами, наехал на ногу телеоператора.

На чемпионате мира-2018 Марадону в невменяемом состоянии увели с одного из матчей.

Ранее сообщалось, что Марадона устроил зажигательный танец во время тренировки.