Знаменитый украинский курорт ушел под воду: фото и видео потопа

На дороге между Яремче и Микуличин на Прикарпатье произошел оползень. Из-за обильных ливней затопило курорт “Буковель” в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает издание “Галка”.

Дорога на “Буковель” в двух местах разрушена и заблокирована: кроме оползня в Татарове река подмыла дорогу. В самом Микуличин тоже разлился поток.

Потоки воды хлынули, снося все на своем пути.

Напомним, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях сильные дожди привели к подтоплению и разрушению объектов инфраструктуры.