Зеленский “внедрился” к хитрым дальнобойщикам и назвал их нехорошим словом: видео

Президент Украины Владимир Зеленский “отругал” дальнобойщиков, которые едут в перегруженном транспорте по украинским дорогам.

Глава государства записал видеообращение.

“Вы знаете, мы здесь делаем “большую стройку” в стране, строим тысячи дорог, думаем, как построить, согласно плану, как в этом году все успеть, где взять эти деньги. И уже строим, и уже многие дороги построили. Не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги”, – сказал Зеленский.

Журналист Сергей Гришин опубликовал на своей Facebook-странице само видео и скриншот из закрытого чата для дальнобойщиков, где рассказывают пути объезда весов для фур.

По словам гаранта, украинским дорогам ездят различные перегруженные машины, водителям которых “все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно 1 млн долларов”.

Зеленский напомнил, что существует договоренность со Службой безопасности, Национальной полицией, с Госавтоинспекцией сделать пропускные пункты, чтобы не было перегрузки автомобилей.

“Но все равно не можем понять – как они объезжают. То они ночью перегруженные едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги”, – сказал он.

Глава государства уточнил, что нашел в соцсетях группу под названием “ГВК-Весовой контроль”, в которой 17 864 человека, и присоединился к ней.

“Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехат … Честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, – засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно”, – предупредил он дальнобойщиков-нарушителей.

Как сообщал “источник”, на Бориспольском шоссе в Киеве произошла серьезная авария, в результате которой груженная фура DAF съехала с дороги, снесла около десяти метров отбойника и врезалась в столб.