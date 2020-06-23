Золотой туалет и отделка за безумные деньги: как выглядит изнутри личный самолет Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко летает на собственном самолете со всеми удобствами.

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA.

Борт Boeing 767-32K(ER) уже “отметил” свое 15-летие. В Беларусь его поставили в мае 2012 года. Но ранее им пользовался диктатор Туркменистана, известный всему миру как Туркменбаши.

Покупка судна для Беларуси обошлась в 100-120 млн долларов. В то же время новый самолет такой модели стоит 250-300 млн долларов.

Для президента предусмотрены на борту туалет из золота, собственный кабинет для совещаний, огромная кровать и телевизоры.

Самолет оборудован с шикарным комфортом. Внутренняя отделка стоит дороже самого судна. Внутри все сделано из драгоценных камней, металлов, натуральной кожи, ценных пород дерева и дорогой сантехники. Отмечают, что похожий самолет есть у российского олигарха Романа Абрамовича, на его отделку он потратил 300 млн долларов.

В самолете Лукашенко и серьезная техническая модификация: защищенная служебная связь, система защиты попадания от ракет класса воздух-воздух и земля-воздух, прочее. Обслуживается судно в немецком Гамбурге на базе Lufthansa.

Отмечают, что самолет летает все реже (последний раз зимой), ведь Лукашенко приобрел себе борт поновее. Также у президента Беларуси есть частный бизнес-джет и два вертолета.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко купил своему старшему сыну Виктору личный самолет.