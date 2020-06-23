Идеальные пары: астропсихолог рассказал, кто кому подходит по знаку Зодиака

Смотря на некоторые пары, кажется, что их союз действительно заключен на небесах, а в отношениях между ними царит любовь и гармония. Чтобы найти себе идеальную вторую половинку, астрологи советуют обратить внимание на зодиакальный гороскоп совместимости – эти знания помогают правильно выстроить отношения с любимыми.

Астропсихолог Валентина Виттрок назвала ТСН пары, которые подходят друг другу по знаку зодиака.

Овны и Рыбы. Единство и борьба противоположностей

Несмотря на внешнюю несовместимость представители этих двух знаков идеально подходят друг другу – их союз можно охарактеризовать философским понятием “единство и борьба противоположностей”. Один знак дополняет другой в том, чего ему не хватает: Овны – смелые, решительные, активные, веселые, оптимистичные, с высокой – а порой и завышенной – самооценкой. Рыбы – скромные, тихие, пугливые, предпочитают не действовать, а мечтать и летать в облаках, страдающие от неуверенности в себе и своих силах. Овен подталкивает Рыб к решительным поступкам, а они в свою очередь учат своих партнеров чувству такта и умению адекватно – а не чрезмерно – реагировать на ситуации.

Телец и Рак. Близнецы-братья

Тельца и Рака объединяет общность мировоззрения. Оба знака одинаково ценят семейные ценности и обожают домашний – и не только – комфорт, качественные вещи, вкусную еду и хороший секс. Они не очень любят путешествовать, поэтому с удовольствием могут вдвоем лежать на диване перед телевизором и смотреть любимые сериалы или читать книги. Более чувственный Телец может изменять Раку, но последний смотрит на походы налево сквозь пальцы: он слишком ценит “плюсы” этого союза, чтобы жертвовать ими из-за одного-единственного “минуса”.

Близнецы и Весы. полная гармония

Можно сказать, что союз Близнецов и Весов – гармоничный из всех, какие только возможны в зодиакальном круге. Вполне возможно, что секрет их совместимости кроется в их двойственности: представителям других знаков зодиака трудно общаться с теми, в ком одновременно уживаются два человека, а Близнецы и Весы понимают друг друга с полуслова. Даже разница в темпераментах идет им на пользу: Весы уравновешивают вспыльчивость и эмоциональность Близнецов, а они в свою очередь вносят “огонек” в размеренную и скучноватую жизнь партнера. Они могут найти общий язык в любой ситуации – договориться, даже если сначала смотрели на нее по-разному. Оба обожают вечеринки, вернисажи, оперные спектакли и концерты классической музыки, на которых обожают блистать, и им это удается. Их больное место – общие деньги: оба любят их тратить сами, но обижаются, когда это делает другой, поэтому все время напоминают ему об экономии.

Лев и Стрелец. “Одна, но пламенная страсть”

Лев и Стрелец – два огненных знаках, которые идеально подходят друг другу. Их объединяет стремление к свободе: оба не терпят никаких связей и обязательств, и, как коты, хотят гулять сами по себе. Если их этой возможности ограничить, они как минимум будут недовольны, а как максимум, могут и убежать. Но в союзе с таким же свободолюбивым человеком чувствуют себя прекрасно, потому что никто не посягает на свободу и они чувствуют себя вольготно – а что может быть лучшей основой для общения?

Дева и Козерог. Брак по расчету

Если говорить о браке по расчету, то это прежде всего союз Девы и Козорога. Два наиболее умеренных, практических и расчетливых знака зодиака именно на этих присущих им качествах и строят свои отношения. Оба являются трудоголиками, умеют ставить реальные цели и знают, как их достичь, просчитывают каждый свой шаг и его возможные последствия. Деву и Козорога также объединяют такие качества, как низкая эмоциональность, страсть к чистоте и порядку, когда все предметы находятся на своих местах и нет никаких хлопот с их поиском. Так что расчет, положенный в основу такого брака, абсолютно правильный, а значит, и сам союз – обещает быть счастливым.

Скорпион и Рыбы

Решив, что эти два знака тоже могут составить прекрасную пару, вы не ошибетесь. Скорпион и Водолей – два уникальных знаки, которые по своей особенности могут подойти всем и одновременно никому, поэтому решать, кто составит им пару, нужно в каждом конкретном случае. Нельзя сказать, что представители Скорпиона или Водолея умеют подстраиваться под других, скорее, наоборот, – они являются своеобразным призом, от которого из-за их привлекательности не откажется ни один другой знак. Правда, жить с ними в итоге может оказаться не так уж просто, но это уже совсем другая история.

Впрочем, по мнению Валентины Виттрок, все сказанное выше – общие правила, которые могут и не сработать. Необходимо учитывать множество других факторов – расположение тех или иных планет в домах гороскопа потенциальных супругов, особенно это касается того, где расположены Венера и Луна.

Как сообщал “источник”, астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, для которых последние две недели июня станут поворотными в жизни.