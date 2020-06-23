В Киеве разрешили посещать рестораны и кафе, оставив ряд запретов: документ

В Киеве ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 22 июня.
В документе говорится о требованиях по работе заведений общественного питания, среди которых описаны и правила работы заведений внутри помещений.
При этом пока заведениям запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты более чем для десяти человек, готовить пищу на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания.
Посетители могут входить в заведение только в сопровождении персонала. Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ пускать в заведение не будут.
На входе в кафе и рестораны должны быть установлены антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Персонал должен регулярно проводить влажную уборку на кухне и летних площадках.
Все сотрудники кафе и ресторанов должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны находиться в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
С 11 мая в Украине началось ослабление карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ресторанам и кафе разрешили принимать гостей на летних площадках.
С 22 июня Киев признали соответствующим новой методике для очередного ослабления карантинных ограничений.
Адаптивный карантин в Украине правительство продлило до 31 июля.
Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 23 июня в Украине еще 833 человека заразились коронавирусом за последние сутки.
В Киеве на утро 23 июня зафиксировали коронавирус за последние сутки еще у 61 жителя города.