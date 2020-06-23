“Подводное” кладбище и угроза ЧП на дамбе: появились страшные фото и видео потопа на Закарпатье

В Ивано-Франковской области сильные дожди привели к подтоплению и разрушению объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает издание “Галка”.

Из-за значительных осадков и повышения уровня воды в реках на дороге между Яремче и Микуличин произошел оползень, а в Татарове река подмыла дорогу.

В селе на Рожнятовщине река вышла из берегов и затапливает дома.

В Перегинске из-за сильных осадков “прорвало” реку Лимницу, вода подтопила дома. Местные жители утверждают, что такая ситуация сложилась из-за отсутствие дамбы.

Также из-за значительных осадков часть кладбища в Чукаловке Тисьменницкого района оказалась под водой. Вокруг могил выкопали траншеи, чтобы оборудовать водоотводный канал и ежедневно вода откачивается. Но когда идет дождь, вода снова возвращается.

В 16 часов во вторник, 23 июня, на окраине Коломыи будет прекращено движение по трассе Р24. Таким образом сообщение между Коломыей и Косово не будет.

В Ивано-Франковске городские власти решила немедленно укрепить дамбу, чтобы помешать прорыву на поврежденном участке, а капитальный ремонт сооружения планируют провести до конца лета.

“Поскольку в случае прорыва может затопить населенные пункты, задача номер один – обеспечить устойчивость водозащитной дамбы“, – говорит мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и ситуации в области.

Напомним, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях сильные дожди привели к подтоплению и разрушению объектов инфраструктуры.