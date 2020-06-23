Помню это волнение: сын Таисии Повалий поделился свадебными фото в честь пятой годовщины брака

Ровно пять лет назад Денис Повалий, сын певицы Таисии Повалий, женился на своей возлюбленной Светлане. В годовщину свадьбы музыкант поделился трогательными кадрами со свадьбы.

Серию снимков певец обнародовал на личной странице в Instagram. В комментарии Денис признался, что всегда спокойно относился в браку, но с возрастом понял, что для пары обязательно нужен “какой-то символ”.

Фото: instagram.com/bro.ducer

“Сегодня с моей дорогой Светой отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе – “деревянная свадьба”! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года – мы это время притирки провели в гражданском”, – поделился Денис.

Фото: instagram.com/bro.ducer

Фото: instagram.com/bro.ducer

Фото: instagram.com/bro.ducer

“Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно – когда все родные и друзья рядом – ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи… Эх”, – добавил Повалий.

Фото: instagram.com/bro.ducer

Жена музыканта также не стала сдерживать эмоций в этот день. Она опубликовала праздничное фото и написала: “Любимый муж, поздравляю с годовщиной свадьбы! (5 лет, аж не верится! Ааа!!!) Как и в день создания нашей семьи люблю, ценю и обожаю тебя. Горжусь, наслаждаюсь, дышу, восхищаюсь, удивляюсь тобой. Творю, живу, становлюсь лучше, улыбаюсь для тебя, сына и Вселенной!”.

Фото: instagram.com/lana_vihrova