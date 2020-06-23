Вратарь сборной Украины совершил суперсэйв в чемпионате Испании: опубликовано видео

Украинский вратарь “Овьедо” Андрей Лунин совершил блистательное спасение ворот в матче 34-го тура чемпионата второго испанского дивизиона с хихонским “Спортингом”.

Эпизод произошел в первом тайме. После подачи со стандарта игрок “Спортинга” классно пробил головой, но Лунин в прекрасном броске вытащил мяч из верхнего угла.

Благодаря вдохновенной игре украинца “Овьедо” одержал выездную победу со счетом 1:0 и поднялся на 16-е место в турнирной таблице Сегунды.

21-летний Лунин принадлежит “Реалу”, а за “Овьедо” выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и пропустил 12 голов. Ранее играл за “Днепр” и “Зарю”. За сборную Украины сыграл пять матчей и пропустил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Лунин отбил пенальти в матче чемпионата Испании.