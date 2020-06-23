В Одессе уничтожают уникальные фрески на памятнике архитектуры: фото

В Одессе в дореволюционном доме на Пушкинской, где жил профессор Петр Столярский, зарисовали уникальную фреску.

Об этом сообщает “Думская” со ссылкой на информацию одесского краеведа Дмитрия Жданова.

Подрядчик ремонтно-реставрационных работ в доходном доме Питкиса постройки 1881 годапо адресу Пушкинская, 8, закрасил уникальную фреску, которая украшает арку здания.

“Вместо реставрации произведения искусства его заштукатурили, а теперь создают новую фреску“, – сообщил Жданов, добавив, что ранее была уничтожена фреска в прихожей дома: “мастера” закрасили центральную часть и изменили сюжет боковых элементов.

Тендер на реставрацию памятника архитектуры выиграло ООО “СК-ОМЕГА”. Фирма получит из бюджета 6 млн 180 тыс. грн. Руководит “СК-ОМЕГА” Евгений Банев, он же является и бенефициаром компании.

Доходный дом присяжного поверенного Питкиса был построен в 1881 году по проекту архитектора Альфреда Ниса.

В 1932-1941 годах по этому адресу проживал профессор Петр Столярский.

Напомним, украинским дипломатам удалось предотвратить продажу в Германии незаконно вывезенного из Украины уникального комплекса серебряных вещей римского времени, которые нашли на Тернопольщине.