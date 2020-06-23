Все было гораздо страшнее: в деле об издевательствах “копов” над девушкой в Кагарлыке новый поворот

Полицейские, которые изнасиловали девушку в Кагарлыке, угрожали ее семье.

Об этом сообщает юрист и политик Елена Сотник на своей Facebook-странице.

Она отметила, что является одним из адвокатов пострадавшей. Также правозащитница подчеркнула, что всем известные сведения о происшествии – вершина айсберга. Все было еще жестче и страшнее.

Сотник написала, что на момент рассмотрения дела в суде пострадавшую сделали более уступчивой из-за давления на родных.

“Мы уже имеем одного из лучших психологов в стране, который бесплатно будет работать с Нелей и поможет пережить ей эту травму”, – написала юрист.

Она также заявила, что Неля станет историей правосудия и неотвратимости наказания.

Как сообщал “источник”, прокуратура изменила подозрения двум полицейским, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке. Новая квалификация – изнасилование группой лиц и пытки по предварительному сговору группой лиц.