Под Ровно после встречи со “слугой народа” произошли стычки со стрельбой: фото и видео

В городе Березно на Ровенщине во вторник, 23 июня, состоялась встреча жителей с нардепом-мажоритарщиком от “Слуги народа” Сергеем Литвиненко. На встречу прибыли представители партии “Национальный корпус”, которые требовали от нардепа объяснений отоносительно законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Публичный порядок охраняла полиция, а когда нардеп покинул место встречи, произошли столкновения с полицией и было слышно несколько выстрелов, задержаны несколько человек.

Об этом сообщает “Суспільне”.

“Присутствующие около сотни человек. Полиция обеспечивает охрану публичной безопасности и порядка. По состоянию на 15-ю сообщений о нарушениях не было”, – рассказывала изданию пресс-секретарь правоохранителей Мария Юстицкая.

Фрагмент трансляции обнародовал участник АТО из Березного Андрей Усач.

Руководитель областной организации “Национального корпуса” Игорь Сухой подтвердил, что участие в акции принимают их представители, а также ветераны боевых действий и местные жители.

“Хотим, чтобы нардеп Литвиненко вышел к нам и объяснил тезисы, озвученные им на брифинге о легализации так называемых ЛНР/ДНР. Мы приехали в Березно именно поэтому, с приездом другого нардепа Кивы это не связано“, – сказал Игорь Сухой.

Предисторией события стало то, что член фракции “Слуга народа” Сергей Литвиненко 5 июня на брифинге в парламенте заявил, что Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику Минскому процессу.

Некоторые из местных жителей утверждали, что встрече с нардепом Литвиненко мешают “неизвестные молодчики”, которые стоят на входе в здание.

В 15:17 нардеп вышел из здания в сопровождении охраны и уехал.

После этого произошли столкновения, в прямой эфир вышел представитель “Нацкорпуса”. На его видео можно услышать несколько выстрелов. Что стало причиной – пока неизвестно.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Впоследствии были слышны и взрывы. Также автор снял задержание правоохранителями кого-то из участников события.

На следующем фрагменте видно, что задержали представителя “Национального корпуса” Игоря Сухого.

В 16:15 в пресс-служба полиции сообщили, что во время событий в Березном нет травмированных.

Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за продление закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” на один год. Данный документ поддержали 320 нардепов.