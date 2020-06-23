Саша, тебе пора убегать: в Беларуси начали выступать против Лукашенко, фото

В Беларуси граждане и даже представители государственных силовых структур начали выступать в соцсетях против президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на белорусское издание “Наша нива”.

Соцсети с возмущением отреагировали на задержания мирных граждан 18-21 июня и на последующие суды по всей стране.Силовиков, показавших лица во время жестких задержаний, мгновенно идентифицировали.

Чтобы поддержать в глазах общества доверие к правоохранным институтам, в соцсетях стихийно начали появляться полуанонимные свидетельства того, что не все люди в погонах готовы исполнять подобные приказы.

Это проявляется следующим образом: ведущим политическим блогерам через форму обратной связи начали приходить фото в форме, или служебные удостоверения, или другой идентификатор принадлежности к силовой структуре. Ко всему этому прилагается политическая ремарка под тегом #пагоныпобач.

При этом надпись “97%” — это политический юмор, символизирующий результаты интернет-голосований о поддержке Лукашенко, в которых он набирал 3%. Соответственно, люди причисляют себя к остальным 97%.

В соцсетях уже десятки подобных публикаций. Не всем им можно доверять, но кое-что выглядит правдоподобным.

К флешмобу присоединились представители почти всех силовых структур: КГБ Беларуси, армии, Следственного комитета, прокуратуры, различных подразделений МВД.

В некоторых силовых структурах службы внутренней безопасности проверяют сотрудников на причастность к флешмобу.

В некоторых службах проверяли мобильные телефоны в надежде найти что-нибудь идеологически “запрещенное” вроде чатов в мессенджерах с политическими блогерами.

Те, кто отказывается показать телефон, попадают под подозрение.

Каждый час в социальных сетях появляются все новые фото, а к флешмобу присоединяются работники других государственных учреждений — от медиков до журналистов.

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Как сообщал “источник”, ранее в Минске прошла масштабная акция противников президента Александра Лукашенко.