Бойня под Житомиром: озвучены результаты важных экспертиз по стрелку

Эксперты признали вменяемым Анатолия Захаренко, который 22 мая расстрелял на пруду под Житомиром 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Подозреваемый в убийствах сейчас по решению суда находится под стражей. В это время следователи полиции получили результаты по двум десяткам первых важных экспертиз в уголовном производстве. Отмечают, что их было назначен до двух сотен. Досудебное расследование продолжается.

“Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 года в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства было назначено комиссионную судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера”, – рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

По его словам, сейчас следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Остальные экспертизы достаточно сложные в исполнении и требуют больше времени – более двух месяцев. Планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого.





Напомним, что Анатолий Захаренко уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления и неоднократно вел себя агрессивно.

А в семье подозреваемого ранее уже произошла трагедия с огнестрельным оружием – от выстрела из ружья погиб ребенок.

Подробнее о трагедии на пруду читайте в материале “источника”: Массовый расстрел в Житомирской области: все подробности резонансного ЧП.