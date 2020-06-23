Слишком стара для этого: 44-летняя Шарлиз Терон рассказала, почему не выходит замуж

Оскароносная актриса Шарлиз Терон никогда не была замужем, хотя долгое время ее связывали отношения с актерами Стюартом Таундсеном и Шоном Пенном. Сегодня 44-летняя звезда воспитывает двоих приемных детей и все еще не помышляет о браке. В интервью с радиоведущим Говардом Стерном она призналась, что замужество никогда не было ее целью.

Фото: nstagram.com/charlizeafrica

“Я никогда не хотела выйти замуж. Это никогда не было для меня чем-то важным, – сказала она на шоу Стерна. – Я никогда не чувствовала себя одинокой и не боюсь романтических отношений. В моей жизни сейчас просто не хватает места для того, чтобы устраивать что-то подобное. Но я не имею ничего против романтических отношений”.

Шарлиз призналась, что ей нравится ходить на свидания, но она не уверена, сможет ли когда-нибудь снова жить с кем-то. “Ему, возможно, придется купить дом по соседству. Не думаю, что когда-нибудь снова смогу с этим ужиться, я слишком стара для этого”, – констатировала она.

Также Терон опровергла слухи, что собиралась замуж за Шона Пенна перед их расставанием в 2015 году. “Это неправда. То, что я почти вышла за Шона, полная ерунда. Мы встречались, но это было буквально все, что мы делали, – встречались. Это были отношения, конечно, но они длились всего лишь год. Мы никогда не съезжались. Я никогда не собиралась выходить за него замуж. Не было ничего подобного”, – рассказала она.