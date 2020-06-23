Потоки воды сносят все: жуткие фото и видео потопа на Буковине и Прикарпатье

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях сильные дожди привели к подтоплению и разрушению объектов инфраструктуры.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Черновицкой области возле села Банилов Выжненского района произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на площади около 10 га возле реки Черемош.

В селе Бысков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье произошло подтопление 3 жилых домов. Проведена откачка воды и работы по укреплению берегов.

Вблизи села Розтоки Путильского района подмыто бетонное укрепления возле автодороги Черновцы – Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено, организован объезд.

В Выжнице из-за подъема уровня воды в реке Черемош произошло разрушение дамбы, продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города. Проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

Что касается Ивано-Франковской области, то там на территории нескольких районов (Верховинский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий) подтоплено 12 жилых домов, 24 дворов и более 5 га сельхозугодий.

В селе Красник Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. Отсутствует транспортное сообщение с 6 населенными пунктами.

В селе Довгополье Верховинского района произошел оползень, разрушено хозяйственное здание в частном хозяйстве.

Всего в Ивано-Франковской области дожди и ливни размыли почти 74 километра берегов, разрушили и повредили около 8 километров берегоукреплений. Непогода разрушила 10 километров дамб, 1 водозабор, 11 автомобильных мостов. На видео попал момент, как полицейские спасают местных и животных с затопленных домов.

К работам по ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлечено 75 человек и 19 единиц техники (Черновицкая – 35 человек и 7 единиц техники, Ивано-Франковская – 40 человек и 12 единиц техники).

Карта подтоплений в различных регионах

Красные обозначения – уровни воды достигли и превысили опасные отметки, при которых происходят затопления территорий и объектов, возможны разрушения, нарушается работа секторов экономики и жизнедеятельность.

Желтые обозначения – Уровни воды достигли и превысили отметки пойм рек, существует угроза затопления пойменных территорий, сельхозугодий.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что из-за непогоды в Ивано-Франковской области продукты доставляют вертолетами.