Украинцев предлагают освободить от долгов по коммуналке: детали громкого законопроекта

В Верховную Раду внесли проект закона о списании задолженности населению за поставки природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей водой, снабжение электрической энергии, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2020 года. Авторами законопроекта стали нардепы фракции ОПЗЖ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает списание задолженности потребителям коммунальных услуг (населению), предприятиям и организациям, которые включены в реестр, поставщикам природного газа и/или тепловой и электрической энергии, оптовым поставщикам природного газа, тепловой и электрической энергии, а также распорядителям средств государственного и местных бюджетов, органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств.

В случае принятия закона списанию полежит:

задолженность населения за природный газ перед поставщиками природного газа для нужд бытовых потребителей, которая сформировалась состоянию на 1 января 2020 года;

задолженность населения за централизованное отопление и снабжение горячей водой, услуги населению субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями этих услуг, по состоянию на 1 января 2020 года;

задолженность населения за поставки электроэнергии для каждого класса потребителей перед соответствующими поставщиками услуг, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2020 года.

“Реализация данного проекта Закона Украины потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины в размере 5,4 млрд грн. для покрытия задолженности населения за потребленную электроэнергию. Увеличение на 2020 год расходов в рамках списания задолженности населения за электроэнергию предлагается за счет экономии, которая будет получена по другим бюджетным программам, а также корректировки отдельных бюджетных программ с целью содействия преодолению последствий пандемии COVID-19 “, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

К слову, предприятия теплоснабжения в Украине снизят в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа, что приведет к уменьшению коммунальных платежей. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 10 июня.