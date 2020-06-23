Где недорого отдохнуть на Черном море в 2020 году: курорты и цены

Поскольку отдых за границей многие украинцы отменили из-за коронавируса, то можно поехать в отпуск в Украине, где много хороших мест.

Где отдохнуть в Украине

Популярные курорты открыты для посетителей в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Недорого можно запланировать отпуск в Железном порту, Лазурном, Скадовске, также в Коблево, Очакове, Рыбаковке, Луговом. Туристов ждут в Одессе, Затоке, Николаевке, Грибовке, Сергеевке, Лебедевке, Курортном, Приморском, Рассейке, Катранке.

Цены на проживание

Там нет гор и бухт, но зато отдых может получится достаточно экономный. Вас ждут песчаные, галечные и ракушечно-песчаные пляжи, теплое море и водные развлечения.

Жилье на курортах можно выбрать на любой вкус: отели, санатории, базы отдыха, пансионаты.

Подробнее о летнем отдыхе в Украине читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.