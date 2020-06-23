Светлана Лобода прогулялась возле церкви и заговорила с небом. Теперь фаны певицы в недоумении

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена на фоне церкви и красивого заката. Но внимание поклонников привлекли не фотографии, а их подпись.

На одном из кадров артистка смотрит на небо, на втором – с опущенной головой шагает вдоль тротуара. “Я знаю, что ты там…”, – гласит подпись к загадочным снимкам.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Что она хотела этим сказать – не ясно, но фаны певицы не на шутку заволновались. “Что-то случилось?!”, “О ком речь?”, Кто-то умер? Я что-то пропустила?”, “Все хорошо?”, “Кто умер?” – задаются вопросами поклонники.

Другие подписчики решили, что Лобода обращается к Богу: “Его там нет как раз… Он везде, но только не там”, “Бог у нас внутри, но мы снаружи”, “Он гораздо ближе”, “Его нет под золотыми куполами, он внутри нас”.

Фото: instagram.com/lobodaofficial