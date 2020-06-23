Лучший теннисист мира заразился коронавирусом

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте сербского спортсмена.

Скорее всего, заражение Джоковича произошло во время Adria Tour в результате контакта с болгарским теннисистом Григором Димитровым, тест на коронавирус которого показал положительный результат.

“Наш турнир Adria Tour должен был помочь игрокам сплотиться, а также дать возможность начинающим теннисистам из юго-восточной Европы посоревноваться в то время, когда сезон находится на стадии остановки. Вся выручка от турнира должна пойти нуждающимся людям. Турнир состоялся в момент ослаблении эпидемии и мы соблюдали все правила. Но оказалось, что вирус никуда не пропал. Нам придется научиться жить с этой новой реальностью. Надеюсь, что со временем мы вернемся к обычной жизни. Я ухожу на 14-дневную самоизоляцию, а через пять дней сдам повторный тест”, – сказал Джокович.

33-летний Джокович занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых – более 143 миллионов долларов. За свою карьеру он выиграл 79 турниров, из которых 17 – из серии Grand Slam.

Ранее сообщалось, что Джокович однажды играл в пьяном виде.