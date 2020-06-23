Остались ни с чем: появились печальные детали о судьбе пострадавших от взрыва дома в Киеве, видео

Появились печальные детали о судьбе жителей дома в Киеве, который был частично разрушен из-за взрыва 21 июня.

Об этом сообщает “источник”.

Забрать свои вещи из полуразрушенных квартир пострадавшие не могут, поскольку идут спасательные работы. Поэтому кто-то из этих людей временно поселился у родственников, а тем, кому идти просто некуда, местные власти предоставили убежище в общежитии столичной школы-интерната №12.

Не всем такое убежище нравится, ведь школа-интернат соседствует с тубдиспансером.

На первом этаже общежития стоят объемные ящики с продуктами и водой. Все это – помощь волонтеров для пострадавших.

“Сейчас у нас зарегистрировано 56 человек. Селили по семьям, а не как попало. Мест сейчас хватает всем, и, благодаря волонтерской помощи, люди всем обеспечены. Налажено трехразовое питание, а кроме него есть сухие пайки. Условия у нас хорошие: вода есть, комнаты есть, кровати, еда, медицинская помощь есть. Всем, кто поселился, сделали тесты на коронавирус. Средствами индивидуальной защиты люди обеспечены, плюс на каждую семью выдали по бутылке антисептика“, – сказал директор интерната Олег Савчук.

Условия в комнатах общежития действительно не самые плохие: удобные кровати, чистые полы. Есть и небольшая кухня, где можно самостоятельно разогреть еду. Впрочем, долго оставаться в общежитии люди не смогут.

“Никто никого, конечно же, не выгоняет. Но у нас учебное заведение и мы все понимаем, что с 1 сентября учебный процесс должен быть возобновлен“, – отмечает Олег Савчук.

Пострадавшие надеются на компенсацию от власти, ведь без жилья осталось 125 человек. В Кабмине пообещали рассмотреть вопрос компенсации за счет резервных фондов государства и столицы. Однако сами пострадавшие уверяют, что никто из чиновников пока ничего им не обещал.

“Ни о каких компенсациях нам не говорили. Раз государство содержит такую оригинальную газовую службу, то оно обязано теперь нас всех обеспечить квартирами“, – сказала жительница пострадавшего дома Оксана Ходулич.

Многие люди после взрыва вообще остались ни с чем.

“У одной женщины только 200 гривен в сумочке и тоненький халатик на ней. Это все, что на сегодняшний день у нее есть. Ее квартиру снесло полностью. Мэр сказал, что будет решаться вопрос каким образом отстраивать дом или что-то с ним делать. Мы надеемся, что, хотя бы за вещи дадут какую-то компенсацию“, – сказала одна из пострадавших.

Взрыв домапо улице Соломии Крушельницкой, 1/5вДарницком районе Киева произошел21 июня в 10:00.

Предварительная причина происшествия – взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей дома.

Подробнее о судьбе пострадавших читайте в материале “источника”: Был глухой, но очень мощный взрыв – жители дома на Позняках давно чувствовали запах газа.