Из-за действий контрабандистов на Луганщине погибли сотни утят

Вчера пограничники отдела «Белолуцк» Луганского отряда обнаружили у границы 20 ящиков, в которых было около тысячи маленьких утят. Для поиска контрабандистов сразу прибыла группа реагирования, но служебный автомобиль пограничников натолкнулся на ловушку, скорее всего оставленную контрабандистами. Колесо транспортного средства повредили сварные металлические штыри – так называемый «еж».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

При осмотре ящиков пограничники обнаружили, что около 400 утят не перенесли условия, созданные контрабандистами и погибли. Остальных птенцов пограничники установленным порядком передали на ответственное хранение.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на границе.

По факту повреждения служебного автомобиля пограничники направили сообщение в Национальную полиции для внесения в ЕРДР информации о преступлении, предусмотренном статьей 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).