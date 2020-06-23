У Зеленского катастрофа с кадрами: политолог указал на опасный момент для Украины

У команды президента Украины Владимира Зеленского сложилась катастрофическая ситуация с кадрами.

Об этом в эфире источник TV заявил политолог Николай Давидюк.

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“Он (Зеленский – “источник”) понимает, что чуда не сделает, но для того, чтобы стабилизовать ситуацию, пытается обжиться кадрами Януковича, Кучмы, любого другого“, – отметил он.

По словам эксперта, Зеленский понимает, что команда, которую он привел, недееспособна. Кроме того, пошли слухи о том, что он разочарован в парламенте.