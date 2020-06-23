Придется ответить по закону: на Донбассе поймали молодого боевика ДНР, фото

На Донбассе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали молодого боевика террористической организации “ДНР”.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Задержанный житель оккупированного Донецка Сергей Любецкий оказался контрактником так называемого 4-го батальона теробороны первого корпуса “ДНР”.

“В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов “ДНР” – военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Бесстрашный парень – ведь тут “тайные тюрьмы”, “правосеки”, “пытки за русский язык”, “хунта”, а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул русский мир“, – отметил Бутусов.

По его словам, боевик планировал поступать в одно из украинских учебных заведений.

“Не иначе как поступать собрался – может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, крышей над головой он уже обеспечен. Очередная “жертва” российской пропаганды – и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал – льготы на обучение для жителей “ЛДНР” ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют. Ну придется отвечать по закону. Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ“, – написал журналист.

Как сообщал “источник”, ранее СБУ поймала опасного боевика ДНР.

Также ранее в Одессе поймали боевика ДНР.