На Луганщине полицейский и адвокат требовали взятку за закрытие уголовного дела

22 июня 2020 правоохранителями разоблачен и задержан начальник следственного подразделения одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области и адвокат во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, полицейский при пособничестве адвоката требовал и получил неправомерную выгоду в размере 30 тыс. грн. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении действующего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который проходит службу в районе проведения ООС.

После получения неправомерной выгоды между начальником следственного подразделения и адвокатом средства были распределены в заранее оговоренных долях.

Во время проведения обыска в служебном кабинете работника полиции обнаружено и изъято часть неправомерной выгоды в размере 18 тыс. грн, остальные – 12 тыс. грн – в автомобиле адвоката.

Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении, избрания меры пресечения и отстранения начальника следственного отдела от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.