В Украине немного похолодает: названы области, где будет свежее всего

В среду, 24 июня, в Украине ожидается ослабление жары.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха снизится до +23..+27 градусов. На западе страны будет наиболее прохладно, температура составит +20..+25 градусов, а на юге и юго-востоке +26..+30 градусов.

“Дожди с грозами в среду все еще будут доминировать в Украине, постарается и циклон Rosemarie“, – написала синоптик.

В Сумской, Харьковской и Луганской областях существенные осадки 24 июня маловероятны.

Сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины – там длительные дожди вызывают серьезный подъем уровня воды, что приводит к разрушению мостов, дорог и подтопления хозяйств.

В Киеве 24 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, температура +23..+25 градусов.

Во второй половине недели жара начнет возвращаться в Украину, а в начале июля вновь ожидается небольшое снижение температуры.

Как сообщал “источник”, ранее синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз на лето-2020.