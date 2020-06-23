Пошли трещины по стенам: соседи взорвавшегося дома в Киеве заявили о смертельной опасности

В доме, который находится по соседству с многоэтажкой на улице Соломии Крушельницкой, где 21 июня произошел взрыв, жильцы заметили трещины на стенах.

Об этом написала жительница Татьяна Кудрявченко.

“Только что общалась с жильцами своего дома на Григоренко 41, который 21-го июня тоже пострадал от взрыва в соседнем на Крушельницкой. Конечно, на первый взгляд убытки невелики – выбитые стекла, рамы, кое у кого в квартирах незначительные обвалы. Но, на втором и на третьем (моем) этаже обнаружены трещины в стенах. Выше я лично не поднималась пока. Раньше трещин не было”, – написала она.

По ее словам, также повело шахту лифта, ездить на нем стало небезопасно, но жильцы пока что не получили никаких документов от экспертов о состоянии дома.

“Сегодня обнаружили, что подвал, в котором находится доступ ко всем коммуникациям и газу в доме, был открыт. Его якобы не закрыли после проверки”, – написала женщина.

Напомним, что при взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка. Вследствие трагедии под завалами погибли супруги и их сын. Живой осталась только дочь.

Читайте детальнее в материале “источника”: Был глухой, но очень мощный взрыв – жители дома на Позняках давно слышали запах газа.