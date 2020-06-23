Топ-чиновница в Украине после громкого секс-скандала получила новую должность

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая была уволена с этой должности после громкого секс-скандала, стала советником главы Государственного космического агентства Украины.

Об этом Клитина написала в Facebook.

“Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и международных финансовых организаций, чтобы реализовать серию инновационных проектов. Вижу желание вывести наш комический сектор из постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров“, – отметила она.

Клитина добавила, что после прихода на новую должность она почувствовала сопротивление со стороны группы “прожорливых” депутатов, которые хотят поставить кого-то “своего”, чтобы грабить “Южмаш” и КБ “Южное”.

“Позор!” – написала советник главы Государственного космического агентства.

Как сообщал “источник”, в ноябре 2019 года Александра Клитина попала в громкий скандал интимного характера. Скандал разгорелся после того, как депутат Антон Поляков в своем Тelegram-канале опубликовал фрагмент разговора нардепов из “Слуги народа”, в котором речь идет о том, что якобы Клитина получила свою должность, оказав услугу интимного характера.

В конце ноября 2019 года в правительстве приняли решение уволить Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры.