TAYANNA снялась в нежной фотосессии и рассказала, как на нее повлиял карантин

В преддверии выхода четвертого альбома украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) стала героиней свежего выпуска журнала Viva! Муза Алана Бадоева украсила собой обложку и страницы издания, а также дала откровенное интервью.

В беседе с журналистами певица рассказала, как она отнеслась к вынужденной самоизоляции и чем занималась на карантине. “Такое забытое ощущение, как в детстве, когда просыпаешься, и тебе никуда не нужно спешить. У меня наконец-то появилось время для изучения китайского языка. Я смогла перебрать свой гардероб. Благодаря онлайн-эфирам начала больше общаться с подписчиками”, – рассказала TAYANNA в интервью Viva!

Фото: viva.ua

Но самое главное, что ей дал карантин, – возможность больше времени провести с сыном Даниэлем.

“Каждый день вместе мы делали уроки, рисовали, медитировали, читали. Посвящали время музыке. Я заметила, что в нем все больше пробуждается любовь к музыке”, – поделилась звезда.

Фото: viva.ua