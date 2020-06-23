Когда-то там была вода: опубликованы пугающие фото экокатастрофы в Крыму

В сети появились фото из Межгорного водохранилища, которое было самым крупным из наливных искусственных водоемов Крыма.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Сейчас там очень мало воды, повсюду много травы и цветут цветы, а еще там много ракушек, сейчас водохранилище пополняется лишь осадками, вода по трубам не поступает от Украины.

Из пяти источников водоснабжения Симферополя Межгорное водохранилище было самым емким до 2014 года. Его запасы практически всегда можно было пополнить водой Северо-Крымского канала.

Водохранилище обеспечивало водой населенные пункты, расположенные вдоль трассы Симферополь-Евпатория.

Российские власти Крыма планируют возобновить работу Межгорного водохранилища к 2025 году, наполнив его паводковыми водами четырех крымских рек: Альмы, Салгира, Качи и Бельбека. Согласно их расчетам, это позволит обеспечить надежное водоснабжение Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя. Средства на реконструкцию водохранилища должен выделить федеральный бюджет России в объеме 25 миллиардов рублей.

Ранее “источник” сообщал, что народные депутаты в среду, 17 июня, провалили голосование за законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне предприятий, не подлежащих приватизации. Следствием принятия данного решения могло стать снятие препятствий для подачи воды в аннексированный Крым.