На Луганщине устанавливаются обстоятельства аварии с участием иномарки и автобуса сообщением “Марковка-Рубежное”

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием инспектора полиции одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Следствием установлено, что 22 июня 2020 около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района милиционер, находясь за рулем автомобиля «Volkswagen Vento» допустил столкновение с маршрутным такси «Рута» сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель. По материалам следствия, милиционер находился вне службы, изменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось 3 военнослужащих.

В результате ДТП госпитализированы в медицинское учреждение водитель автомобиля «Volkswagen Vento» в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями разной степени тяжести.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Оперативное сопровождение осуществляется Луганским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанной аварии, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия. Виновника ДТП будут установлены после проведения судебных экспертиз.